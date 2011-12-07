Дамир Фаттахов: Программой соципотеки для работающих вне бюджета заинтересовалось 672 молодые семьи

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил, что программой социальной ипотеки для работающих вне бюджета заинтересовалось 672 молодые семьи. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Во время онлайн-трансляции министр отметил, как руководитель республики поддержал совместную инициативу с Госжилфондом о появлении отдельной категории в программе соципотеки «Молодая семья», и сообщил, что на улучшение жилищных условий в очереди на сегодняшний день стоят более 2,5 тыс. молодых семей.

Это значит, что теперь независимо от сферы, где работают члены семьи, любая нуждающаяся молодая семья может подать заявку и стать участником этой программы. Таким предложением воспользовались уже 672 семьи, 12 из них уже принесли набор документов и встали на учет.