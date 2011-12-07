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Дамир Фаттахов: Программой соципотеки для работающих вне бюджета заинтересовалось 672 молодые семьи

12 из них уже принесли набор документов в ГЖФ и встали на учет.

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил, что программой социальной ипотеки для работающих вне бюджета заинтересовалось 672 молодые семьи. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Во время онлайн-трансляции министр отметил, как руководитель республики поддержал совместную инициативу с Госжилфондом о появлении отдельной категории в программе соципотеки «Молодая семья», и сообщил, что на улучшение жилищных условий в очереди на сегодняшний день стоят более 2,5 тыс. молодых семей.

Это значит, что теперь независимо от сферы, где работают члены семьи, любая нуждающаяся молодая семья может подать заявку и стать участником этой программы. Таким предложением воспользовались уже 672 семьи, 12 из них уже принесли набор документов и встали на учет.

КВ
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