Фонд поддержки дольщиков поможет еще 11 челнинским участникам долевого строительства

Фонд поддержки дольщиков РТ поможет еще 11 участникам долевого строительства из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-секретарь фонда Залия Минуллина.

Речь идет о дольщиках дома 65-04, проживающих с 2015 года в квартирах, которые не были оформлены в собственность. Дело в том, что с 2013 по 2015 гг. 11 граждан купили квартиры у ООО «Царицинский бугор» (ГК «ФОН») по договорам уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, но не смогли их зарегистрировать в связи с нахождением в залоге у ПАО Банк «ФК «Открытие».

Сдав дома в декабре 2015 года, застройщик ЗАО «ФОН» передал квартиры гражданам под отделку, после чего те вносили оплату за коммунальные услуги. А в конце 2017 года заключенные договоры были признаны недействительными в судебном порядке по требованию банка.

Так, по поручению Президента РТ Рустама Минниханова фондом была проведена работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Квартиры будут приобретены и в скором времени им переданы.