ГИБДД Казани призывает откликнуться свидетелей ДТП на улице Академика Глушко

Как сообщает ГИБДД Казани, в минувшую пятницу, в 18:45 произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход - 30-летний мужчина. Водитель автомобиля «Рено Дастер» совершил наезд, двигаясь по улице Академика Глушко со стороны проспекта Победы. ДТП произошло напротив дома №47 по улице Бигичева.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, а водитель автомобиля ехал с небезопасной скоростью. В результате наезда пострадавший получил ушибы разных частей тела, а водитель скрылся с места аварии.

ГИБДД Казани призывает очевидцев события сообщить подробности по телефонам +7(843)533-38-19 и +7(843)533-38-48.

Также ГИБДД напоминает об ответственности за оставление места ДТП. Так, за такой проступок правонарушитель может получить наказание в виде лишения специального права на управление транспортным средством сроком до полутора лет, либо оказаться под административным арестом на срок до 15 суток.