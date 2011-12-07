Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил реконструированный парк им. Мусы Джалиля в Мензелинске. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Бывший Комсомольский сад – ныне парк им. Мусы Джалиля восстановили в рамках президентской программы «Наш двор». При реконструкции парка архитекторы сформировали ярмарочную площадь с навесами, не оставив тем самым без внимания историю Мензелинска – города купцов и ремесленников. Рядом с ней установили зону отдыха, место для проведения мероприятий, а также спортивные и детские площадки.

Минниханов прошелся по территории парка, побеседовал с горожанами и отметил, что всегда приятно видеть, как общественные пространства наполняются жизнью, а парки и скверы становятся местом притяжения людей.