Новый учебный год в Казани начнется живьем, то есть в стандартном режиме, как было до объявления пандемии. Но на линейки 1 сентября учащиеся собираться не будут, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Мера вынужденная, призванная обезопасить детей и их родителей, а также педагогов от возможного заражения короновирусной инфекцией, объяснил мэр Казани Ильсур Метшин. Социальная дистанция в школах будет сохраняться, при этом маски и перчатки носить не заставят.