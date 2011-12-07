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На линейки 1 сентября учащиеся собираться не будут

Стали известны подробности проведения школьных линеек в Казани.

Новый учебный год в Казани начнется живьем, то есть в стандартном режиме, как было до объявления пандемии. Но на линейки 1 сентября учащиеся собираться не будут, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Мера вынужденная, призванная обезопасить детей и их родителей, а также педагогов от возможного заражения короновирусной инфекцией, объяснил мэр Казани Ильсур Метшин. Социальная дистанция в школах будет сохраняться, при этом маски и перчатки носить не заставят.  

КВ
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