Ношение перчаток отменено только для населения

«Действительно, 15 августа вышло постановление Кабмина РТ, которое снимает ряд ограничений в связи с переходом республики на третий этап ограничений, — прокомментировала нововведение на сегодняшней пресс-конференции в ИА „Татар-информ“ Любовь Авдонина. — В частности, отмена ношения перчаток при нахождении в транспорте, на объектах торговли и сферы услуг. Однако это не отменяет перчатки для сотрудников перечисленных сфер. Таким образом, для обычного населения отменяется перчаточный режим, при сохранении масочного. Для персонала перечисленных сфер остается масочно-перчаточный режим работы».

Что касается увеличения количества санитайзеров в общественных местах в связи с нововведением, то эксперт отметила: дополнительных требований здесь ожидать не стоит. Традиционно они должны быть размещены на входе в объекты, в комнатах приема пищи и в туалетах.