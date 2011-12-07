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Пенсионерка из Челнов отдала почти полмиллиона рублей ясновидящим, чтобы спасти сына от пьянства

Женщина позвонила экстрасенсам, номер которого увидела в передаче на ТВ.  

Пенсионерка из Набережных Челнов отдала почти полмиллиона рублей ясновидящим, чтобы спасти сына от пьянства. Об этом передает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что обдуривание 61-летней женщины длилось на протяжении двух лет. Именно столько времени, по мнению телевизионных экстрасенсов, нужно было для проведения ритуалов. А началось все с того, что пенсионерка увидела передачу с ясновидящей, чьи возможности поразили жительницу автограда, желавшую спасти 40-летнего сына от злоупотребления алкоголем.

Обратившись за помощью и позвонив по указанному в передаче номеру в первый раз, женщина перевела 40 тыс. рублей. Такая сумма нужна была для проведения обряда со свечами, водой и фотографией сына. Все ритуалы она проводила под руководством двух женщин-магов. После те заверили, что процедуру нужно проводить регулярно, так как ситуация слишком сложная.

Так, в течение пару лет отчаявшаяся мать в общей сумме перечислила псевдоясновидящим 420 тыс. рублей. Магия так и не помогла сыну вылечиться от пьянства. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей экстрасенсов.



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