Пенсионерка из Челнов отдала почти полмиллиона рублей ясновидящим, чтобы спасти сына от пьянства

Пенсионерка из Набережных Челнов отдала почти полмиллиона рублей ясновидящим, чтобы спасти сына от пьянства. Об этом передает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что обдуривание 61-летней женщины длилось на протяжении двух лет. Именно столько времени, по мнению телевизионных экстрасенсов, нужно было для проведения ритуалов. А началось все с того, что пенсионерка увидела передачу с ясновидящей, чьи возможности поразили жительницу автограда, желавшую спасти 40-летнего сына от злоупотребления алкоголем.

Обратившись за помощью и позвонив по указанному в передаче номеру в первый раз, женщина перевела 40 тыс. рублей. Такая сумма нужна была для проведения обряда со свечами, водой и фотографией сына. Все ритуалы она проводила под руководством двух женщин-магов. После те заверили, что процедуру нужно проводить регулярно, так как ситуация слишком сложная.

Так, в течение пару лет отчаявшаяся мать в общей сумме перечислила псевдоясновидящим 420 тыс. рублей. Магия так и не помогла сыну вылечиться от пьянства. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей экстрасенсов.







