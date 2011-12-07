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Россия отправит гуманитарную помощь в Казахстан

Защитные маски, перчатки, антисептики и защитные костюмы Казахстан получит 27 августа.

Россия направит в Казахстан гуманитарную помощь в виде масок, перчаток, антисептиков и защитных костюмов, сообщил исполнительный директор АНО «Институт исследований центральной Азии» Марат Сафин.

«Мы отправляем груз через транспортную компанию. Сегодня состоится передача транспортной компании, а завтра поставка будет отправлена в Алматы. Дорога займет порядка 10 дней, мы ожидаем доставку ориентировочно 26–27 августа», — сообщил он.

Казахстан также получит ингаляторы, электронные термометры и тонометры, а также защитные костюмы. Помощь соседнему государству проводится в рамках акции «Добро-Соседство», организаторами которой выступают НКО из Москвы, Астрахани, Екатеринбурга, Саратова, Оренбурга, Казани и Уфы.

КВ
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