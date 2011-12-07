Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел отремонтированный двор в Заинске. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Территорию на два дома по улицам Строителей, 2 и Октябрьская, 1 благоустроили в рамках президентской программы «Наш двор». На участке увеличили площадь тротуаров, положили свежий асфальт, отремонтировали наружное освещение, установили скамейки и урны, а также увеличили количество парковочных мест.

Всего в Заинском районе за пять лет будут отремонтированы 175 дворов, 45 из них планируют благоустроить в этом году. Работы финансируются из средств компании «Татнефть».