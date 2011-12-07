Тридцать лет назад вышел сигнальный номер газеты «Шахри Казан»

Сигнальный номер газеты «Шахри Казан» вышел тридцать лет назад, 17 августа 1990 года. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал ее главный редактор Радик Сабиров.

По мнению Сабирова, в интернете читатель чаще всего выбирает темы трагедий и шоу-бизнеса. Аудитория газеты же такое не любит. Он пояснил, что ранее в издании была криминальная рубрика, а по ее возобновлению она резко получила отказ.

Лучше всего, по его словам, читателю нравятся полезные советы, рубрика «Вопрос-ответ» и публикации на тему религии. По его предположению это связано с тем, что во времена возникновения «Шахри Казан» больше времени уделялось разговорам о судьбе нации и о литературе, поскольку тогда в редакции работало много поэтов.

Главный редактор также отметил, что во время пандемии люди стали снова читать. «Боялись, что будет тяжело, а у читателей, наоборот, возникла потребность», — подчеркнул Сабиров.