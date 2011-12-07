Учителя казанских школ зарабатывают не более 30 тыс. рублей

Учителя казанских школ зарабатывают в среднем 29 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование специалистов «Авито Работа».

Эксперты составили рейтинг зарплат российских педагогов по итогам второго квартала 2020 года.

Так, больше всего зарабатывают учителя московских школ — 51,6 тыс. рублей, а зарплата педагогов из Санкт-Петербурга составляет 35,1 тыс. рублей. Далее идут зарплаты учителей из Екатеринбурга — 29,8 тыс. рублей. Казань расположилась на четвертом месте.

В среднем по России зарплата учителей не превышает 31 тыс. рублей.