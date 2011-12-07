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В Казани потеплеет не ранее, чем к концу недели

Осенняя погода в регионе определяется прохождением атмосферного фронта.

В Казани потеплеет не ранее, чем к концу недели, сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

 «Согласно данным прогноза Гидрометцентра РФ погода на этой неделе определяется прохождением через наш регион атмосферного фронта, поэтому у нас сейчас дождливые дни. Холодные воздушные массы задержатся до четверга — пятницы, дневные температуры не будут подниматься выше 18 градусов. К концу недели погода должна улучшиться», — сказал профессор.

По предварительным прогнозам, в субботу, 22 августа, столбики термометров поднимутся до +21 градуса, а в воскресенье, 23 августа, — до +23 градусов. 

КВ
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