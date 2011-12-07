В Казани задержали парня, укравшего для своей девушки плюшевого медведя. Об этом передает пресс-служба УМВД России по Казани.

О краже в полицию сообщила напуганная сотрудница одного из цветочных магазинов на Даурской. Потерпевшая рассказала, что поздно ночью 11 августа в павильон вошел мужчина в маске, перчатках и капюшоне. Он схватил с витрины плюшевого медведя, после чего немедленно скрылся. Догнать воришку девушке не удалось.

Однако полицейским все-таки удалось найти беглеца по горячим следам и задержать его. Им оказался 22-летний местный житель Казани. Свою вину молодой человек полностью признал и рассказал, что хотел подарить игрушку своей девушке. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.