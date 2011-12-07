Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани задержали парня, укравшего для своей девушки плюшевого медведя

Инцидент произошел в одном из цветочных магазинов на Даурской.

В Казани задержали парня, укравшего для своей девушки плюшевого медведя. Об этом передает пресс-служба УМВД России по Казани.

О краже в полицию сообщила напуганная сотрудница одного из цветочных магазинов на Даурской. Потерпевшая рассказала, что поздно ночью 11 августа в павильон вошел мужчина в маске, перчатках и капюшоне. Он схватил с витрины плюшевого медведя, после чего немедленно скрылся. Догнать воришку девушке не удалось.

Однако полицейским все-таки удалось найти беглеца по горячим следам и задержать его. Им оказался 22-летний местный житель Казани. Свою вину молодой человек полностью признал и рассказал, что хотел подарить игрушку своей девушке. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.

КВ
Лента новостей