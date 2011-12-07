В Татарстане на Волге встал «Метеро» с пассажирами

В Татарстане на Волге из-за поломки гребного колеса встал «Метеор» с пассажирами, сообщили в казанском «Татфлоте» ИА «Татар-информ».

Судно «Вячеслав Каргин» направлялось из Болгара в Казань. На борту находились около 100 человек.

«Люди же там были. Они же, наверное, слышали, что там произошло. Шума не было, тряски не было. Просто заглушили двигатель и все», — рассказала замдиректора филиала Эльмира Захватова.

Всех пассажиров теплохода пересадили на другое судно через 15 минут после поломки.