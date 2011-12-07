В Татарстане пройдет конкурс лучших инновационных идей

В роли организаторов мероприятия выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук республики, а также Министерство образования и науки РТ.

Ежегодный конкурс в этом году принимает заявки в электронном формате. Проект призван найти решение реальных проблем и задач, существующих в научно-технической, экономической и социально-гуманитарной сферах жизни Татарстана.

Лучшие проекты будут награждены премиями и стипендиями в размере до 30 тысяч рублей. Также они могут получить целевое финансирования в размере до 220 тысяч рублей. В минувшем году совокупный размер призового фонда составлял 12,8 миллионов рублей, а по результатам конкурса были награждены 2 тысячи проектов.

Заявку для участия можно подать до 15 октября 2020 года на портале Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Подведение итогов и награждение победителей планируется провести до конца года.