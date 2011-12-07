В Татарстане выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 8 человек госпитализировано, 20 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

11 заразившимся — от 30 до 50 лет, по пять заразившихся — из возрастных категорий от 18 до 30 лет, от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет, по одному — из категорий до 18 лет, от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Казани — 23, три случая — в Зеленодольском районе, по одному случаю — в Елабужском и Менделеевском районах.

Всего в республике зарегистрировали 6 103 случая заражения COVID-19. 4929 человек, в том числе 4 за минувшие сутки.