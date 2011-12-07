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В Управлении Роспотребнадзора по РТ предупредили об увеличившемся количестве мошеннических звонков предпринимателям

По словам Любови Авдониной, замглавного санитарного врача РТ, бизнесменам звонят от имени специалистов ведомства

Все предприниматели, которые получили такие звонки, сетуют на то, что звонящие представляются специалистами ведомства и предлагают приобрести какую-либо литературу, разработать программу и даже решить вопросы с предстоящей проверкой. Авдонина предупредила, что ведомство не занимается реализацией какой-либо печатной продукции, такой функции у структуры нет, в данном случае речь идет о мошенниках. Обзвон по субъектам предпринимательства не проводится, все проверки идут очно, при предъявлении соответствующих удостоверений.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» спикер предложила сообщать о подобных случаях мошенничества по телефону приемной Управления (843) 238-53-08, чтобы удостовериться, работает ли специалист, имя которого называется предпринимателю, проводится ли какая-либо проверка относительно него. А также призвала быть более бдительными, проверять подобные факты.

КВ
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