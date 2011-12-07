В Управлении Роспотребнадзора по РТ предупредили об увеличившемся количестве мошеннических звонков предпринимателям

Все предприниматели, которые получили такие звонки, сетуют на то, что звонящие представляются специалистами ведомства и предлагают приобрести какую-либо литературу, разработать программу и даже решить вопросы с предстоящей проверкой. Авдонина предупредила, что ведомство не занимается реализацией какой-либо печатной продукции, такой функции у структуры нет, в данном случае речь идет о мошенниках. Обзвон по субъектам предпринимательства не проводится, все проверки идут очно, при предъявлении соответствующих удостоверений.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» спикер предложила сообщать о подобных случаях мошенничества по телефону приемной Управления (843) 238-53-08, чтобы удостовериться, работает ли специалист, имя которого называется предпринимателю, проводится ли какая-либо проверка относительно него. А также призвала быть более бдительными, проверять подобные факты.