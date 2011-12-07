Бесплатное питание в школах и отсрочка от армии: что нужно знать перед началом учебного года

Малышей в школах обеспечат бесплатным питанием

Перед началом учебного года родителям учеников начальных классов нужно помнить, что школьники должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием минимум 1 раз в день. Питание должно быть здоровым и сбалансированным, а также разнообразным. В соответствии с законом, в меню всегда должны быть как горячее блюдо, так и напиток.

В Татарстане на питание младшеклассников выделено 1,2 млрд рублей. Кроме этого, в республике появится и питание для школьников с заболеваниями.

Не стоит родителям забывать и о том, что братья и сестры теперь могут учиться вместе, будь то школа или детский сад. Приоритет зачисление в образовательное заведение не зависит от того, живут они вместе или нет.

Студенты смогут поменять профиль обучения

В связи с тем, что вузы страны получили больше возможностей при выборе образовательных программ, теперь они смогут обучать специалистов по укрупненным группам. Это дало возможность студентам одновременно получать несколько квалификаций, менять профиль обучения после второго курса, а также переходить на другие факультеты.

Также студенты получат возможность получить опыт работы на предприятиях и возможность работать сразу же после окончания вуза. В России появилось такое понятие, как «практическая подготовка обучающихся», которое расширяет возможность практики.

Ко всему прочему для студентов действуют новые правила отсрочки от армии, теперь молодые люди смогут пройти непрерывное обучение вне зависимости от достижения им призывного возраста.

Студенты педагогических вузов смогут вести уроки в школах с третьего курса

Еще одно немаловажное изменение в законодательстве касается и педагогических вузов. Теперь студенты, которые успешно закончили третий год обучения, смогут вести уроки в школах. Помимо этого, студенты других специальностей после успешного окончания второго курса смогут вести кружки и секции по своим направления.

Теперь в России смогут получить второе высшее образование в области искусств бесплатно. До этого по законодательству молодые люди могли получить бесплатно только первое высшее образование.

Также при поступлении в вуз бессрочные льготы будут иметь дети-сироты, дети-инвалиды, I и II групп, инвалиды с детства, люди, получившие травмы на военной службе. Таким гражданам предоставляется льгота в 10% от общего количества бюджетных мест. Для того чтобы поступить в вуз, им необходимо набрать минимальное количество баллов по каждому предмету.

Учителей освободят от лишней бумажной нагрузки

При разработке основой образовательной программы методисты, учителя и воспитатели детсадов смогут воспользоваться планами, которые включены в примерную программу. Это даст возможность снять лишнюю нагрузку с преподавателей, которые занимаются разработкой методической документации.