Челнинская молодежь разработала новую концепцию благоустройства набережной Табеева

В Фонде «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» предложили создать комфортную зону для пикников, удобные спортивные и детские площадки на набережной Табеева в Набережных Челнах.

«Набережная лежит вдоль пустыря, который используют как дикий пляж или место распития спиртных напитков. Здесь есть огромный потенциал, который не используется. Поскольку набережная очень популярна у горожан, нами разработана концепция, где был применен опыт прогрессивных городов России и мира, в том числе Казани, Москвы и Петербурга, — сказал глава Фонда в Набережных Челнах Рамиль Шамсутдинов.

Не менее остро стоит вопрос о реставрации маяка, а также теплохода «Аякс», который пришвартован у набережной.

«Если оживить набережную регулярными мероприятиями, она вполне может стать визитной карточкой города, центром притяжения его жителей и туристов», — добавил Шамсутдинов.