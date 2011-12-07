В Казани на маршруты выйдут 40 новых газомоторных автобусов с кондиционерами

Казани передали 40 новых автобусов. На приобретение автобусов потратили более 800 млн рублей. Об этом на передаче нового транспорта городу сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«На приобретение казанских автобусов потратили более 800 млн рублей. Правительством Российской Федерации нам выделили 60% от общей суммы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал Метшин.

Он отметил, что в этом году в казанских автобусах появятся кондиционеры в салонах и в кабине водителя. Работать они буду на метане. Курсировать новый транспорт будет по маршрутам №1 «Речной порт — Дербышки» и №22 «Можайского — Ферма-2»

«Мы продолжаем быть лидерами по приобретению нового подвижного состава, у нас самые молодые трамваи, троллейбусы и автобусы, среди миллионов городов [таким] только Москва может похвастаться, но мы будем стремиться совершенствоваться дальше» — добавил градоначальник.