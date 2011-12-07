Кредитные продукты для ООО

Кредитные продукты для бизнеса

Рассчитывать на получение средств могут как длительное время работающие на рынке компании, так и начинающие бизнесмены. Это становится возможным благодаря разнообразию программ кредитования:

● Овердрафт. Предназначен для закрытия кассового разрыва. Выдается такой кредит для ООО без залога исключительно для действующих фирм. Он представляет собой допустимый минусовой лимит по расчетному счету. Если у предприятия не хватает денежных средств на р/с, он может воспользоваться овердрафтом, уйдя в минус, к примеру, на 100 тысяч рублей. Конкретная сумма одобряется банком на основании движений по счету. Может выдаваться новым клиентам, если они предоставляют выписку с р/с, который был открыт в другом банке.

● На пополнение оборотных средств. Еще один кредит, предоставляемый без залога. Кредит является нецелевым, но практически никогда не предоставляется только открывшимся компаниям. Редко выдается на срок больше одного года, то есть является краткосрочным. Чтобы получить одобрение, ООО должно продемонстрировать хорошую кредитную историю, не иметь задолженностей перед контрагентами, работниками, другими банками, налоговой.

● Кредитная линия на контракт по госзакупкам. Чтобы принять участие в тендере по государственным закупкам, компания должна гарантировать выполнение контракта. Сделать это можно путем внесения денежных средств на специальный счет или банковской гарантией. Когда выбирается второй вариант, компания при выигрыше тендера может не иметь достаточной финансовой базы для выполнения контракта. Исполнить обязательства поможет специальная кредитная линия. Ее особенность заключается в том, что задолженность, как правило, погашается после получения денежных средств за выполнение госзаказа. Залога не требуется, поскольку гарантией возвращения задолженности является победа на тендере.

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