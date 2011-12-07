На конкурсе народного караоке в Казани депутат Госдумы пообещал школу в «Салават Купере» 

В «Салават Купере» проходит первый отборочный этап конкурса народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора», который посетил депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

Он рассказ, что был в Тетюшском и Буинском районах на сходах граждан, а после решил заехать в Казань на конкурс караоке. Гильмутдинов отметил, что сам вырос в деревне, где по вечерам сельчане пели под гармошку.

«Я, наверно, тоже спел бы. На следующем мероприятии — обязательно. Вы очень активны, добры. Я знаю у вас есть ряд проблем — вы все время про школу говорите. Школа здесь будет, обязательно. Нельзя говорить, что я буду помогать… Все это решим», — заявил Гильмутдинов.

На первый этап конкурсного караоке в «Салават Купере» заявились 50 человек. Всего в Кировском и Московском районах будет организовано пять площадок для выступлений. Районный финал пройдет 27 августа. На сайте конкурса уже подали заявки свыше 100 человек. Так, например, девочка по имени Илона выступала в военной форме и исполняла песню посвящённую войне.

«Захотела спеть военную песню, потому что о памяти героев нужно вспоминать не только 9 мая», — отметила участница конкурса.

Ещё одна конкурсантка Ясмин исполнила песню про «Мишку-одессита». Она рассказала, что во время исполнения представляет светловолосого 19-летнего юношу в морской форме. А участник Михаил исполнил песню на украинском языке.

Конкурс народного караоке пройдет на 19 городских площадках, откуда участники попадут в финал. Принять участие в нем может любой желающий в независимости от уровня подготовки. Отборочные туры проходят во дворах, скверах и парках.

Возраст участников не ограничен. Все, что нужно, — подать заявку на сайте или у столика регистрации во время самого мероприятия и выступить на сцене.

Победителей каждого этапа определяют сами зрители путем голосования. Городской финал состоится 30 августа во время празднования Дня города. Сам же проект существует с 2016 года, его инициатором стала жительница Кировского района Казани Яна Бариева.

Конкурс «Голос нашей команды. Голос нашего двора» направлен на укрепление добрых отношений между соседями с помощью творчества.