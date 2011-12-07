В России продлили льготную семейную ипотеку до конца 2023 года

Правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Теперь она будет действовать и для семей с одним ребенком. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года», — сказал Мишустин на заседании кабмина.

Более того, приобрести жилье на льготных условиях — под шесть процентов годовых смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого только один ребенок. Правда, для получения такого кредита первенец должен быть не старше 1 января 2018 года. Средства можно потратить как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома, отметил спикер.

Льготная ставка будет действовать на все время займа. Для того, чтобы молодые семьи смогли воспользоваться программой, Правительство России увеличит лимит средств на выдачу кредитов почти в два раза — до 1,7 трлн рублей.

Планировалось, что семейная льготная ипотека должна была завершиться еще в июле этого года. Но ее решили продлить, поскольку программа позволит помочь молодым родителям обзавестись собственным жильем, а также поддержать отдельные отрасли, подытожил Мишустин.