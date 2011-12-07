Жить или не жить бездомным псам в Татарстане?

Об этом шла речь на круглом столе, который состоялся в Казани при участии председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой. По ее словам, в вопросе исполнения законодательства в области обращения с бездомными животными в первую очередь нужна активная позиция самих татарстанцев. Поэтому на встречу были приглашены представители общественных организаций зоозащиты и волонтеры.

«К сожалению, в этом году произошли случаи нападения собак на детей, кроме того, растет количество укусов, в том числе бездомными собаками. Есть поручение Президента Татарстана навести порядок в данном вопросе, использовать при этом имеющийся положительный опыт. Важно сосредоточиться на конкретных предложениях, которые станут основой для поправок в действующее законодательство», — сказала Зиля Валеева.

Об исполнении законодательства в области обращения с животными без владельцев рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии КМ РТ Ильдар Нугуманов.

По его словам, в прошлом году на территории республики было отловлено более 10 тыс. животных без владельцев. После проведения ветеринарно-санитарных мероприятий — вакцинации, стерилизации и кастрации — выпущено в среду обитания более 8 тыс. животных. Еще 800 удалось пристроить в добрые руки. Объем субсидий и субвенций в прошлом году органам местного самоуправления составил 56,5 млн рублей, из них уже освоено 45,4 млн рублей, или 81%.

В этом году отловлено и подвергнуто санитарным мероприятиям более 5 тыс. бездомных животных, из выделенных 56,7 млн рублей на сегодняшний день освоено более 20 млн рублей, или 35% от общей суммы выделенных субвенций.

Бешенство: как пожизненно защитить животных?

Ильдар Нугуманов отметил, что за последние два года в республике было выявлено 7 случаев бешенства бездомных животных. В прошлом году произошло три случая заболевания собак и кошек, за 7 месяцев этого года уже выявлено три случая.

Проблема заключается в том, что животные, которые были отловлены, привиты, стерилизованы и чипированы, выпускаются снова в привычную среду, а прививка от бешенства действует фактически только год. Это значит, что через год животное уже никак не защищено от страшной болезни.

С одной стороны, выходом из ситуации могло бы стать пожизненное содержание отловленных животных в приютах, но тут не согласны биологи и экологи. Дело в том, что кошки и собаки в привычной среде являются регуляторами численности и распространения других видов животных. Мы же не хотим, чтобы республику оккупировали мыши, крысы, блохи и прочие небезопасные для нас создания?

Но все-таки заинтересованное сообщество и специалисты склонны считать, что выходом из ситуации должны стать приюты с пожизненным содержанием. Всего в Татарстане сейчас работают 15 официально зарегистрированных пунктов временного содержания бездомных животных. Своим опытом и болью в рамках круглого стола поделились руководители некоторых из них.

В то время как государство решает, на какие деньги строить приюты, как они должны выглядеть и быть обустроены, владельцы действующих предлагают помочь им и не тратить деньги на изобретение велосипеда.

К примеру, единственный в Аксубаевском районе приют «Вега» держится на плечах скромной женщины Марины Симаковой. Сейчас она и волонтеры ухаживают за двумя сотнями собак и 70 кошками. Животные не только обрели здесь крышу над головой, но получают внимание, любовь и ласку. В год на содержание собак уходит более 500 тыс. рублей, при том что ни рубля — от государства. Это исключительно частные пожертвования.

Сама Марина рассказывает, что животные фактически живут в долг. Навстречу ей идут поставщики кормов, сотрудники одной из казанских ветклиник, которые готовы всегда помочь. Но волонтерам приходится потом собирать средства и отдавать долги.

Приют не занимается отловом животных, их приносят, подкидывают жители района, иногда волонтеры и сама Марина вытаскивают несчастных из каких-нибудь страшных ситуаций. Питомцам «Веги» позавидовали бы и некоторые домашние любимцы, потому что у этих есть даже бассейны для купания. На фотографиях морды собак, плескающихся в воде, в прямом смысле светились от счастья.

Сейчас на государственном уровне решается вопрос о межмуниципальных приютах. Но представители частных предлагают сделать их филиалами. Тем более что такие крупные города, как Казань, Челны и Альметьевск, должны иметь свои приюты с городским статусом.

Также участники круглого стола оказались единодушно во мнении, что главная проблема на сегодняшний день — отсутствие представления о текущей ситуации. Ни один человек в Татарстане не возьмется наверняка назвать точную цифру животных, не имеющих хозяев. Сколько их бродит по городам и селам? О каких денежных суммах должна идти речь? Какой вместимости необходимы приюты?

А что с потомством?

Отдельная больная тема для всей страны — контроль популяции домашних животных. Участники мероприятия рассказали, что некоторые граждане, особенно в сельской местности, до сих пор не знают о медицинских методах стерилизации и кастрации домашних животных: не хватает просветительской работы. А главное, в сельских районах просто нет специалистов, которые могли бы производить необходимые манипуляции и с кошками, и с собаками. Здесь выходом из положения могли бы стать передвижные станции ветеринарной помощи, выезжающие в районы.

Также шла речь о высокой стоимости стерилизации и кастрации животных. В тех населенных пунктах, где услуга доступна, многим она не по карману, особенно пенсионерам, отметили участники круглого стола. Здесь поступило предложение ввести государственную программу на возмещение затрат на стерилизацию домашних животных.

Также прозвучали предложения ввести поголовный учет животных, то есть паспорта необходимо заводить на всех домашних и бездомных животных. А также всех необходимо чипировать. После этого можно будет отследить, чье животное оказалось на улице, выяснить, по какой причине это произошло. Хозяина, умышленно выгнавшего питомца из дома, предложили штрафовать на крупную сумму. Также предлагается увеличить штрафы за нарушение правил выгула собак (без поводка и намордника), нарушение правил содержания животных (есть случаи, когда в квартире содержат десятки кошек и собак).

Обсуждалась и практика возвращения бездомного животного на место отлова. В естественную среду предлагали выпускать животных только после письменного согласия местных жителей, которые гарантируют, что будут кормить его и построят уличную будку.