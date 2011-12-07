XIV Международная научно-практическая конференция «Державинские чтения» состоялась в Лаишевском районе

Значимое мероприятие на родине великого русского поэта посетили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, заместитель министра образования РТ Андрей Поминов и ректор Всероссийского университета юстиции Ольга Александрова.На школьном дворе под песни ансамбля «Атаман» состоялось торжественное открытие мемориальной доски, которая теперь будет красоваться на парадном входе учебного заведения.«Это дань памяти нашему великому земляку. Без его творчества сложно представить русскую литературу. На Лаишевской земле прошло детство Гавриила Романовича, здесь покоятся его родители. Присвоение школе имени Державина — это большая честь для всех нас. Желаю всем ученикам трудиться на благо Отечества подобно Гавриилу Державину, чтобы увековечить свои имена в будущем», — напутствовал учеников ректор КФУ Ильшат Гафуров.В Сокуровской школе к началу учебного года провели капитальный ремонт. На данный момент в ней обучаются 240 учеников. Начиная с сегодняшнего дня в школе появятся классы с юридическим и филологическим уклоном.Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов и директор Сокуровской СОШ Гульнур Габдуллина на сцене актового зала подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились активно сотрудничать в сферах образования и молодежной культуры.Далее почетные гости «Державинских чтений» посетили Егорьево, где возложили цветы к памятнику Гавриилу Державину, а также к могиле его родителей.