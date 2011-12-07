177 млн рублей потратят на строительство очистных сооружений в ЖК «Салават Купере»

На строительство очистных сооружений в поселке Васильево потратят 177 млн рублей, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

«Мероприятие проводится за счет средств республиканского и федерального бюджетов, общая стоимость — около 177 млн рублей. Проект предусматривает новые степени очистки: механическую и биологическую», — сказано в сообщении.

Сооружения будут принимать сточные воды ЖК «Салават Купере». Новые очистные сооружения позволят обезвреживать сточные воды и доводить качество сброса очищенных вод до нормативных показателей, отметили в ведомстве.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровления Волги» национального проекта «Экология». Предполагается, что после заверения работ мощность очистных в поселке Васильево увеличится в полтора раза.