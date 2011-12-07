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Аспирантка Казанского университета выиграла российский грант за новые материалы для зубов

Она получила грант в размере 1 200 000 рублей на свое диссертационное исследование «Расчет спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфата кальция».

Аспирантка Института физики Казанского федерального университета Дарья Шуртакова стала победительницей конкурса Российского фонда фундаментальных исследований на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными.

Она получила грант в размере 1 200 000 рублей на свое диссертационное исследование «Расчет спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфата кальция», сообщает пресс-служба КФУ.

Если перевести научный язык на обычный, то суть полученных результатов Шультаковой — это новые материалы, которые в том числе можно использовать и для изготовления имплантатов для ортопедии и стоматологии. Материалы, которые сейчас используются в этих целях, не совершенны. А вот предложенная казанской молодой ученой новая структура смеси материалов с использованием фосфатов кальция позволяет повысить приживаемость имплантатов в костной ткани пациентов стоматологических поликлиник. 

КВ
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