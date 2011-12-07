Аспирантка Казанского университета выиграла российский грант за новые материалы для зубов

Аспирантка Института физики Казанского федерального университета Дарья Шуртакова стала победительницей конкурса Российского фонда фундаментальных исследований на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными.

Она получила грант в размере 1 200 000 рублей на свое диссертационное исследование «Расчет спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфата кальция», сообщает пресс-служба КФУ.

Если перевести научный язык на обычный, то суть полученных результатов Шультаковой — это новые материалы, которые в том числе можно использовать и для изготовления имплантатов для ортопедии и стоматологии. Материалы, которые сейчас используются в этих целях, не совершенны. А вот предложенная казанской молодой ученой новая структура смеси материалов с использованием фосфатов кальция позволяет повысить приживаемость имплантатов в костной ткани пациентов стоматологических поликлиник.