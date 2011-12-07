«Человеком надо оставаться не ради чужого одобрения...»

С Верой, моей соседкой по даче, я познакомилась 6 лет назад. Именно тогда наша семья приобрела дачу - 4,5 сотки загородного «счастья». Помню, как отворилась калитка и на дорожке показалась высокая румяная женщина с лопатой.

- Здравствуйте, я ваша соседка Вера, - представилась она. - Обращайтесь за советом и помощью. Мой стаж борьбы за урожай - почти 30 лет.

- Рада знакомству, - улыбнулась я. - Ваш богатый опыт непременно пригодится.

- Кстати, лопату я не просто так принесла, - отозвалась Вера. - Возле вашей бани кусочек земли пропадает. Предыдущие владельцы его совсем не использовали. А у меня как раз картофель на посадку остался.

Не успела я ничего ответить, как Вера воткнула лопату в землю и нырнула за забор. Вскоре она вернулась с небольшим ведром картофельных «деток».

- Послушайте, не нужно, - смутилась я. - Или давайте заплачу. А лучше подскажите, какие растения пора сажать. Сами справимся.

- Не только подскажу, но и помогу, - невозмутимо отреагировала новая знакомая.

И уверенно взмахнула лопатой.

Ровно через полтора часа на моем участке появилась красивая картофельная грядка...

К слову, у моей соседки двое детей: сын и дочь. И пятеро внуков. Мужа Василия она похоронила два десятилетия назад. Умирал он тяжело и долго. Без жалости к близким.

- Перед самой смертью сказал, что зря на мне женился, - вздохнула тетя Вера. - Мол, не был счастлив в супружестве.

- Как вы с этим справились?

- Похоронила как полагается. И простила за все. Ведь любила его по-настоящему.

После смерти Василия на попечении Веры остался его родной брат - дядя Гена. Одинокий пожилой мужчина, страдавший серьезным заболеванием.

- Жена давно скончалась, сын в Москве живет, - рассказала соседка. - Кому о нем заботиться, как не мне?!

Светлое время суток Вера посвящала внукам и детям, а ночевать оставалась в квартире дяди Гены. Через два года деверь скончался. Тут же объявился его сын. Оформил на себя отцовскую квартиру и занялся подготовкой к ее продаже.

- Сын Геннадия хотя бы отблагодарил вас? - спросила я у Веры.

- А зачем мне его спасибо? - удивилась соседка. - Человеком надо оставаться не ради чужого одобрения.

Сейчас Вера живет в трехкомнатной квартире вместе с дочерью, ее мужем и детьми. Ведет хозяйство.

- Пока еду приготовишь, постираешь, уже младшего из садика забирать пора, - откровенничает соседка. - А в выходные - дача. Не будешь как следует трудиться, останешься без урожая.

- Дети не помогают?

- Им просто некогда. Работают с утра до ночи. А в выходные отдыхать надо!

Сама Вера будто бы и не нуждается в отдыхе. Участок ее в идеальном состоянии: ни сорняков, ни муравейника. Деревья и кустарники ухожены. Дорожки заботливо покрыты опилками. В Вере - неиссякаемая энергия и сила. А какой богатый она получает урожай! И овощи, и ягоды, и зелень! Хватило бы на целую деревню.

- Компот закручиваю, соленья и джемы заготавливаю впрок, - говорит труженица. - Чтобы всем до весны хватило.

Излишки Вера не продает - у нее их просто не бывает. Тетя Таня с параллельной аллеи неожиданно попала в больницу и у нее сгорели оставленные без присмотра огурцы? Тетя Вера поделится несколькими килограммами пупырчатых! У деда Жени с тупикового участка не уродилась малина? Верочка непременно подарит ведерко своих ягод.

Клубника тети Веры растет по всему садовому обществу. Женщина щедро раздает усы. И многие соседи собирают урожай с «потомков» Вериной сливы и смородины.

- Может, вам навоз нужен? - каждую весну спрашивает меня Вера. - Пару ведер могу выделить. А еще непременно бархатцы дам. Слишком много уродилось…

Но больше всего нас сблизил год, в который случился потоп. Участок тети Веры находится на небольшой возвышенности. Так что серьезно не пострадал. А вот наш практически до середины лета находился в воде. Погибла яблоня и вишни. Не сумели выжить георгины. Самое обидное заключалось в том, что пострадали сооружения. Ремонт - дело затратное как по времени, так и по ресурсам. Схватилась за голову: «Что же делать?». На выручку вновь пришла Вера:

- Не переживайте! Справимся.

Уже на другой день она пригласила умельца с соседней аллеи. И тот согласился починить забор с крыльцом. Денег запросил совсем немного:

- Верочка столько раз нас выручала: то совет вовремя даст, то рассадой поделится. Как ее доброй приятельнице не помочь?

Потоп миновал. И все печальные последствия «садовой катастрофы» были благополучно устранены. Участок ожил. Теперь я называю тетю Веру не иначе, как «моя садовая фея».

Кстати, совсем скоро у Верочки день рождения. Не могу решить, что именно ей подарить: то ли саженец яблони, то ли декоративный заборчик...