Что делать, если потеряли СНИЛС?

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани ответили, что старый номер СНИЛС сохранится. СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда закрепляется за его индивидуальным лицевым счетом.

При потере СНИЛС восстановить его просто. Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь по предварительной записи по телефону (843) 279-27-27 в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с указанным заявлением.

Неработающие граждане также могут подать это заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

При подаче такого заявления в орган Пенсионного фонда Российской Федерации выдача документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, производится в режиме реального времени.