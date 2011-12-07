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Что делать, если потеряли СНИЛС?

Я потеряла СНИЛС. Как его можно восстановить? Сохранится ли при этом его старый номер? (Эльмира Нургалиевна)

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани ответили, что старый номер СНИЛС сохранится. СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда закрепляется за его индивидуальным лицевым счетом. 

При потере СНИЛС восстановить его просто. Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь по предварительной записи по телефону (843) 279-27-27 в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с указанным заявлением. 

Неработающие граждане также могут подать это заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

При подаче такого заявления в орган Пенсионного фонда Российской Федерации выдача документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, производится в режиме реального времени.

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