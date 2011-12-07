Для самозанятых Татарстана организовали форум в Казани

В Казани в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в Горкинско-Ометьевском лесу с 19 по 20 сентября пройдёт Форум для самозанятых.

Программа фестиваля предполагает два блока активностей. Первый – деловая программа в формате стратегических сессий по различным вопросам, возникающим у самозянятых жителей республики в процессе ведения деятельности. Второй – ярмарка продукции самозанятых и выставка-лекторий, посвященная размещению товаров микропредпринимателей на маркетплейсах.

Сессии состоятся при участии представителей органов власти и местного самоуправления республики. В рамках форума будут подняты вопросы мер государственной поддержки самозанятых, работа граждан, выбравших специальный налоговый режим, на электронных торговых площадках, их взаимодействие с кредитными организациями.