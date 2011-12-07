Казань вновь обрела скульптуру загадочного странника

В столице Татарстана снова появилась скульптура странника. Фото появились в социальных сетях.

Ранее «Казанские ведомости» уже писали о похожем произведении уличных художников. Скульптура, напоминающая странствующего старца, была сделана из подручных материалов и бетона. Однако она простояла у казанского Дворца водных видов спорта всего пару дней. Ее разгромили.

Теперь арт-объект появился на берегу Казанки. Фигура обрела голову, изменила позу и держит в руках предмет, похожий на опасную бритву.