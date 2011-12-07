Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Национальная библиотека РТ планирует привлечь волонтеров для перевозки книг в здание НКЦ

Эту инициативу уже одобрили в Минкультуры РТ.

Национальная библиотека РТ планирует привлечь волонтеров к перевозке своих фондов в переданное после обновления здание НКЦ «Казань». Об этом передает ИА «Татар-информ».

Известно, что 250 тыс. единиц хранения уже перевезены, а 1,5 млн книг, документов, периодических изданий и 1,6 млн единиц хранения патентов еще предстоит перевезти. Эту инициативу уже одобрили в Минкультуры РТ и представители проекта «Волонтеры культуры» региона.

Сообщается, что обновленное здание НКЦ, как библиотека, сможет возобновить выдачу книг не раньше конца ноября, в декабре рассчитывают открыть читальные залы. Пока ведомство планирует определиться с графиком привлечения волонтеров, объемом доверяемой работы и продумать поощрения для добровольцев-помощников. 

КВ
Лента новостей