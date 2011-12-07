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Нижнекамцы примут участие в забеге и в попутном сборе мусора

Мероприятие продлиться один час, за это время нужно собрать максимально возможное количество мусора.

Нижнекамцы примут участие в забеге и в попутном сборе мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Известно, что принять участие в плоггинг-забеге сможет любой желающий. Это новый вид активного отдыха, сочетающий забег на определенную дистанцию и сбор мусора.

Как сообщили организаторы, можно просто бегать по парку, а можно бегать и собирать отходы. Мероприятие продлиться один час, за это время нужно собрать максимально возможное количество мусора. А состоится оно завтра, 18 сентября, в 13:00. Сбор участников пройдет возле «Макдоналдса».

КВ
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