Печатник из РТ завоевал серебро на Национальном чемпионате WorldSkills

Татарстанец Иван Соловьев занял второе место в компетенции «Полиграфические технологии» на VIII Национальном чемпионате WorldSkills, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«В финале национального чемпионата „Молодые профессионалы“ молодой печатник плоской печати ПИК „Идель-пресс“ принес в копилку сборной Татарстана медаль», — уточняется в сообщении.

Обладателями первого и третьего места стали участники из Москвы и Новосибирска. Всего за награду в компетенции «Полиграфические технологии» боролись представили семи сборных из Москвы, Казани, Новосибирска и Саратова.

Напомним, в этом году чемпионат WorldSkills проходит в дистанционно-очном формате. В этот раз за участниками по видеосвязи следили судьи из Москвы и Казани. В столице РТ Центр управления соревнованиями разместился в «Казань Экспо», а сами соревнования проходили в типографии «А-пресс».