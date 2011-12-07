Почему матери поднимают руку на своих детей?

Большинство пользователей в соцсетях предложили лишить маму родительских прав. Вот только так и осталось за кадром, что подвигло ее на такую жестокость по отношению к собственному ребенку. Действительно ли лишение ее родительских прав станет оптимальным решением и для нее, и для ребенка? Наконец, что делать свидетелям подобных ситуаций? Эксперты «КВ» высказали свою позицию на этот счет.

Вызывайте полицию

— Если вы стали свидетелем насилия над ребенком, первое, что необходимо сделать, — позвонить на номер экстренных служб 112, сообщить о происходящем и вызвать полицию. По возможности, остановите насилие: криком, призывом о помощи, привлечением внимания людей, — рекомендует казанский юрист Наталья Веретенникова. — Даже если к приезду полицейских взрослый с ребенком покинут место происшествия, необходимо дождаться полицию и рассказать о случившемся. У полиции есть доступ ко всем уличным камерам, поэтому установить личность взрослого и ребенка вполне возможно. В любом случае оставаться равнодушным к происходящему нельзя и реально помочь ребенку можно только конкретными действиями. Возможно, именно они спасут ему жизнь и оградят от дальнейшей агрессии и насилия.

В целом такие вопиющие случаи необходимо расследовать, выяснять, имеет ли место систематическое насилие над ребенком или это единичный случай агрессии со стороны взрослого. Ведь случившееся — уже результат. Почему мать в воспитательных целях позволяет избиение ребенка? Конечно, общественность на данный инцидент среагировала однозначно, предложив лишить мать родительских прав. Однако такая мера несет в себе очень серьезные юридические последствия. Поэтому важно, чтобы такие случаи расследовались не только с точки зрения привлечения к ответственности взрослого, но и с точки зрения последствий для ребенка. Вполне вероятно, что матери необходима помощь психолога. Причина агрессии чаще всего кроется в неудовлетворенности, постоянных проблемах. Отсутствие помощи в их решении заканчивается эмоциональными срывами.

Учитесь правильно злиться

Казанский педагог-психолог Гузель Султанова подтвердила: проблема глубока. Среднестатистическая женщина живет очень напряженной жизнью, физически измотана, порою терпит со стороны мужа унижения и оскорбления, недовольство в виде претензий: «не убрано», «не приготовлено», «не почищено»… Это своеобразные мелкие тычки, которые сопровождают жизнь женщины, и она их порой даже не замечает. А со временем закрывается внутри себя, пряча чувства под панцирем. И когда ее ребенок совершает что-то, она не чувствует его, видит только результат поступка, ошибку. А поскольку ее саму упрекают за каждый недочет, то при совершении другим неверных действий у нее прорывается все, что накопилось внутри.

— Когда мама срывается на ребенка — это всегда результат накопленного напряжения, — поясняет специалист. — Она в этот момент не в контакте с собой, в состоянии аффекта, ей так больно и так самой влетит, что все ситуации, где она не отстояла собственные границы, выплескиваются ответной реакцией на совершенно не виновного в этом маленького человека. Почему мама нарушает границы ребенка: физически бьет или психологически унижает? Потому что ее границы не соблюдены. И самое ужасное, она не знает, как их восстановить. Для нее оскорбления и унижения со стороны других людей — учителей в детстве, своих родителей, мужа — настолько стали нормой, что она не понимает, как может быть по-другому, не может сказать, когда ей больно, неприятно. Если бы она делала это, то о ней бы заботились, то же самое делала бы относительно своего ребенка.

Думаю, в обществе надо чаще говорить о том, что укоры со стороны мужчины или общественности — тоже насилие. Надо учить людей чувствовать свои границы, тогда и отношения в семье будут гораздо спокойнее и гармоничнее. Конечно, мне невыразимо жаль ребенка. Но и поведение мамы мне понятно. Чтобы ударить ребенка, которого ты любишь, надо быть очень уставшей, на пределе сил и напряжения. И еще один момент: в нашем обществе не умеют и не учат проживать злость. Если она есть, важно найти, как она ощущается в теле, и выпустить через движение: потопать, покричать, помахать руками. Важно признать, что злишься, испытать это чувство телом, но не выплескивать на другого человека. И только после того как сам проживешь это чувство, решать ситуацию.

Еще один важный момент, по словам педагога-психолога, — понимание того, что маме можно злиться на своих детей. Но не просто проживать чувство злости в своем теле, но и озвучивать ребенку: «То, что случилось сейчас, меня сильно разозлило». Порой мы растим детей, защищая их от потрясений, не ругаем, и они не знают, когда делают больно и неприятно. Большое число уставших мам в обществе имеем еще и потому, что они оберегают детей от собственных эмоций. Если бы мама грустила, злилась, плакала, то ребенок бы понимал, что маме тоже бывает и больно, и грустно. А наказание — очень короткий мотиватор. Ребенок слушается, пока рядом взрослый, а дальше волен совершать поступки по своему усмотрению…

Стоит отметить, что после случившегося общественность вновь заговорила о необходимости принятия закона о насилии. Но не стоит забывать, что лучше начинать с первопричины проблемы.