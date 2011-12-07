Правильный перекус для школьника: роллы из лаваша, плоская котлета и бананы

Эту тему «КВ» обсудили с казанским специалистом-нутрициологом Альбиной Масловой.

— Альбина Муратовна, что прежде всего вызывает тревогу у вас как у специалиста и мамы?

— По данным Министерства здравоохранения РФ, в последние 10 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет выросла в 1,4 раза. Практически здоровыми можно признать не более 10% российских школьников. К основным факторам риска здоровья школьников в первую очередь относятся неполноценное питание, несоблюдение гигиенических нормативов режима учебы и отдыха, сна и пребывания на воздухе. Объем учебных программ, их информативная насыщенность часто не соответствуют функционально-возрастным возможностям школьников. До 80% учеников постоянно или периодически испытывают учебный стресс. Все это в сочетании с уменьшением продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности оказывает негативное воздействие на развивающийся организм. Также на здоровье губительно сказывается низкая двигательная активность. Ее дефицит уже в младших классах составляет 35 — 40 процентов, а среди старшеклассников — 75 — 85 процентов.

— В последние годы в сфере школьного питания постоянно происходят изменения на государственном уровне…

— Да, за последние годы в крупных городах России прошла реформа системы школьного питания. Поставками еды занимаются крупные комбинаты, которые изготавливают так называемое бортовое питание. Блюда завозят по утрам, а в школьных столовых их только разогревают. Что представляет типичный обед в городской школе? Котлета или запеченное мясо с гарниром (каша или макароны) плюс немного овощей (фруктов) и компот (чай). Одной из мер господдержки в 2020 году стала организация бесплатного горячего питания всех учеников с 1-го по 4-й класс. Но только разово в течение дня. То есть это или завтрак с горячей кашей, или обед с супом. Что и когда будут есть школьники, каждая школа решает сама, опираясь на рекомендации врачей. Такой шаг даст положительную динамику в сторону сбалансированного рациона школьников, будет меньше вредных перекусов и питания всухомятку.

— Сейчас принято говорить о калорийности пищи. Сколько калорий в день требуется школьнику для полноценной учебы?

— Потребность в необходимых организму веществах прописана в соответствующих документах, составленных Роспотребнадзором. Если мы говорим о школьниках в возрасте 7 — 11 лет, то общая суточная энергетическая ценность продуктов должна составлять 2350 ккал. Количество белков в еде должно быть не меньше 77, жиров — 79, углеводов — 335 граммов. Для школьников от 11 лет и старше общая энергетическая ценность продуктов на день в норме должна составлять 2713 ккал. Содержание белков в рационе — не меньше 90 граммов, жиров — 92, углеводов — 383.

— Что делать, если ребенок не хочет есть в столовой, ему не нравится вкус пищи? Можно ли чем-то заменить обед, дать ребенку что-то собой?

— Конечно, лучше получить полноценный горячий обед. Но если уж стоит вопрос об отказе от обеда в столовой, то можно дать ребенку с собой в школу правильный перекус. Вот несколько идей для таких перекусов на выбор: бутерброд с плоской котлетой или запеченным (отварным) мясом; канапе с виноградом или помидором черри и кусочками сыра; соломка из моркови, дольки яблока, груши, огурца в zip-пакете; бананы или мандарины. Перекусить ребенок может зерновыми хлебцами или горстью орехов, которые лучше заранее замочить минимум на 6 часов в воде, домашними сырниками. Роллы из лаваша с отварной курицей (ветчиной), творожным сыром и огурцами, салатом (помидоры лучше не использовать) — тоже хороший вариант. Только для удобства оберните один конец ролла салфеткой. Также можно использовать зерновое печенье (например, овсяное) или фитнес-козинаки, сухофрукты. 50 — 70 граммов инжира, кураги или изюма — отличное питание для мозга. Полезный мармелад или натуральная фруктовая пастила тоже подойдут.