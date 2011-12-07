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Сотрудники ДПС в Казани помогли женщине, почувствовавшей себя плохо за рулем

К счастью, автоледи не пострадала.

Сотрудники казанского ГИБДД оказали помощь женщине, испытавшей резкое недомогание за рулем автомобиля, сообщает городская Госавтоинспекция.

Женщина почувствовала себя плохо по дороге на работу, после чего обратилась за помощью к старшему лейтенанту полиции Раилю Хуснутдинову и сержанту полиции Ильшату Султанову. Те, воспользовавшись спецсигналами, помогли ей доехать до больницы. Медики там зафиксировали у женщины повышенное давление. К счастью, на данный момент ее здоровью ничего не угрожает.

КВ
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