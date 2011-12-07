Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ, представивших новые идеи для развития страны

Татарстан вошел в топ-10 регионов России, представивших на крауд-платформе новые идеи для развития страны. Всего было размещено 529 проектов.

Сбор решений и перспективных идей для устойчивого развития страны был организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс в рамках подготовки к Форуму «Сильные идеи для нового времени». Авторы топ-100 идей смогут представить их в Сочи 11 и 12 ноября.

В общей сложности в проекте оказалось задействовано более 200 тысяч участников со всей страны. Среди них известные бизнесмены, звёздные блогеры, главы регионов, ведущие отраслевые эксперты и просто жители страны.

Сообщается, что в Татарстане наилучшие отзывы экспертов получила идея профориентационной экспедиции «Новые горизонты» от замдиректора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Айдара Идрисова.

Как отметил глава РТ Рустам Минниханов, проект Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс показал сколько республике неравнодушных и социально активных татарстанцев, желающих улучшить жизнь в регионе. А потому выразил им поддержку.

В начале октября в «Точках кипения» по всей стране пройдут сессии с участием руководства субъектов РФ, на которых будут выбраны самые актуальные идеи в региональном разрезе.