В Казани открыли сквер и бюст Салиху Япееву. В торжественном мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

«Бюст из бронзы участника Салиха Зелялетдиновича Япеева установлен во внутреннем дворике здания МВД по Республике Татарстан (Казань, ул. Дзержинского, 19)», — отмечается в сообщении.

Помимо Рустама Минниханова, в мероприятии участвовали министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, дети Салиха Япеева — дочь Земфира Зарипова (Япеева) и сын Равиль Япеев и другие.

Президент РТ в торжественном слове подчеркнул, что наследие Япеева остается в памяти потомков.

Напомним, Салих Япеев с 1954 по 1978 год занимал пост министра внутренних дел ТАССР.