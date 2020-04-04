За что будут наказывать любителей электросамокатов?

Кому разрешат управлять электросамокатом?

В перечне поправок в том числе — предложение упорядочить правила передвижения для владельцев электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и другого индивидуального электротранспорта.

Ушедшее лето в связи с пандемией отметилось небывалым всплеском любви россиян к этим средствам передвижения. Причем с одинаковой скоростью их поклонники гоняли и по тротуарам, распугивая шарахающихся от них пешеходов, и по дорогам, опасно лавируя между автомобилями. В Казани также зафиксированы случаи наезда на пешеходов с нанесением травм.

Так кто же они, владельцы нового электротранспорта: пешеходы или водители? По каким правилам и где они должны передвигаться? Должны ли иметь права для вождения? Как поймать нарушителя, ведь номеров на самокатах нет?

Еще в ноябре 2019 года Минтранс России предложил ввести в ПДД новый термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ). Под ним специалисты подразумевают «устройства, предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя и (или) мускульной энергии человека». К таковым отнесли самокаты и электросамокаты, скейтборды и электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, а также роликовые коньки и беговелы. Любопытно, что велосипеды и инвалидные коляски в перечень СИМ не включили.

Предлагаемые поправки

Для дошкольников. Ребенок до 7 лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон. Но только в сопровождении взрослых!

Для подростков. Подросток 7 — 14 лет сможет кататься там же, но самостоятельно. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами. Если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.

Пьяным за руль самоката — ни-ни! А еще в состоянии алкогольного опьянения кататься на электросамокате, сегвее, скейтборде запретят. Пока что Госавтоинспекция водителей СИМ приравнивает к пешеходам. Так что, например, водитель СИМ в состоянии алкогольного опьянения, нарушивший ПДД, получит максимальное наказание в виде 1500 рублей штрафа.

О скорости. В соцсетях гуляют видеоролики, где владельцы электроСИМов разгоняются на дорогах городов до 80 км/ч, с радостными воплями обгоняя ошарашенных водителей легковушек!

Согласно предлагаемым поправкам электроскутер или сегвей должны соответствовать определенным техническим требованиям, а максимальная скорость движения на СИМ в жилых зонах и во дворах не должна превышать 20 км/ч. При совместном движении с пешеходами так же запрещено разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч.

Предоставляемые городскими службами проката электросамокаты должны будут иметь ограничители скорости, которая не должна превышать 20 — 30 км/ч.

А как у них, на Западе? Кстати, страны Западной Европы уже обратили внимание на новые транспортные средства. Нынешним летом ограничения по скорости для пользователей СИМ ввели в Германии и Франции.

Парковки и дорожные знаки для СИМ. В связи с популярностью СИМ предлагается ввести и новые дорожные знаки: «Движение лиц на СИМ запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на СИМ».

В Госдуме поддержали инициативу Минтранса России. Хотя член комитета нижней палаты парламента по транспорту Александр Васильев посетовал, что вряд ли получится следить за скоростью граждан на тротуарах, но подобные изменения в ПДД все же нужны.

По словам парламентария, сейчас взыскать с электросамокатчика компенсацию ущерба за полученную в результате ДТП травму можно лишь через суд, подав иск в рамках Гражданского кодекса. «Сомневаюсь, что инспекторы будут гоняться за роллерами и скейтбордистами с радарами, а потом еще и выяснять личность нарушителей», — добавляет Васильев.

Окончательное решение по поводу новых поправок еще не принято — проект находится на обсуждении. Пока ГИБДД планирует провести общественные слушания, предложения минтранса успели раскритиковать эксперты Общественной палаты. Например, Союз пешеходов считает, что даже на небольшой скорости — 20 км/ч — электросамокат может нанести серьезные увечья пешеходам. А кататься нужно разрешить только за пределами тротуаров!

Первый инцидент с задержанием — в Казани. Поздней ночью в августе этого года инспекторы ГИБДД заметили казанца, который двигался по проезжей части на электросамокате, виляя из стороны в сторону. Полицейские остановили мужчину, во время общения с которым выявили признаки алкогольного опьянения. К тому же у 54-летнего казанца не оказалось водительского удостоверения, разрешающего управлять данным транспортным средством. «Ведь мощность самоката составляет 600 Вт, что согласно ПДД РФ подпадает под определение мопеда», — аргументировали свои действия полицейские. Они предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, выполнить которое он отказался. В отношении казанца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд. Отметим, это первый подобный инцидент в России.

Самокат или мопед? За комментариями по использованию электросамокатов «КВ» обратились в Госавтоинспекцию г. Казани. Вот какие ответы на вопросы мы получили из пресс-службы ГИБДД УМВД России по г. Казани.

Какими нормами и правилами регулируется движение на электросамокате? Электрический самокат — это самокат с электрическим мотором, с помощью которого самокат может передвигаться без физических усилий со стороны человека.

Человек, управляющий электросамокатом мощностью до 250 Вт, приравнивается к пешеходу и должен соблюдать правила дорожного движения, предписываемые пешеходам.

При управлении электросамокатом мощностью от 250 до 4 тысяч Вт человек приравнивается к водителю, управляющему мопедом, и тем самым обязан соблюдать правила дорожного движения, предписывающие движение мопедов.

В случае же управления электросамокатом, имеющим мощность от 4 до 15 тысяч Вт, водитель подобного самоката приравнивается к мотоциклисту.

Нужно ли иметь права для вождения электросамоката? Подлежат ли СИМ регистрации с последующей выдачей номеров? Если у вас электрический самокат, имеющий мощность до 250 Вт, то водительское удостоверение на управление транспортными средствами не требуется.

Если это электросамокат, имеющий мощность от 250 до 4 тысяч Вт, то необходимо иметь водительское удостоверение на управление ТС категории «М». Регистрация в ГИБДД не требуется.

На электросамокат, имеющий мощность от 4 до 15 тысяч Вт, необходимо иметь водительское удостоверение на управление ТС категорий «А», «А1» и зарегистрировать его в ГИБДД.

Исходя из этого к пользователям таких ТС, нарушившим Правила дорожного движения, применяются санкции КоАП РФ.

Взяли покататься у родителей… В конце нынешнего августа напротив одного из казанских домов по ул. Х.Такташа при несении службы инспектором ГИБДД были замечены двое несовершеннолетних, передвигавшихся на электросамокатах. Из беседы с родителями подростков установлено, что электросамокаты были взяты ими в аренду и переданы детям. Их мощность составляет 350 Вт, что согласно ПДД РФ попадает под определение мопеда. По всей видимости, родители забыли, что мотоциклы, квадроциклы, скутера и мопеды — это самые незащищенные виды транспортных средств и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение могут повлечь за собой серьезные последствия.

В Госавтоинспекции по этому поводу напомнили: при управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Иначе риск летального исхода в случае ДТП возрастает в 1,5 раза. Кроме шлема Госавтоинспекция рекомендует мотоциклистам использовать специальную экипировку, обеспечивающую дополнительную защиту. И обращает внимание родителей: при покупке электросамоката внимательно изучите все характеристики, в том числе и мощность электродвигателя.

Комментирует эксперт Федерации автовладельцев России, юрист Владлен Копвиллем:

- Формально электросамокат мощностью более 250 Вт (а это почти все электросамокаты на рынке) по ПДД можно приравнять к мопеду. Но при этом водитель электросамоката считается пешеходом согласно тому же п. 1.2 ПДД: «Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства».

Правда, здесь говорится о самокатах, а не об электросамокатах. Отсюда возникают вопросы: нужно ли водителю электросамоката иметь водительское удостоверение категории «М»? Нужен ли ему шлем? И ряд других.

Поэтому обсуждаемые поправки Минтранса РФ в ПДД, согласно которым электросамокаты, сигвеи, гироскутеры и моноколеса выделяются в отдельную категорию средств индивидуальной мобильности, считаю актуальными. Пока же эти поправки не приняты.

Судебная практика по разным регионам различна: есть решения как в пользу ГИБДД, так и лиц, управляющих СИМ. В Республике Татарстан в системе ГАС «Правосудие» я нашел только два решения, вынесенные Советским районным судом г. Казани и Альметьевским городским судом. Оба решения были в пользу водителей СИМ. Поэтому водителям СИМ, привлеченным к административной ответственности, советую обжаловать в суде постановления ГИБДД.