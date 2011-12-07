34 тома Льва Толстого под открытым небом

Как известно, Казань была для гениального писателя местом, где прошло его отрочество, а также юность, где он поступил на юридический факультет Императорского университета и впервые задумался о том, кто он такой и что хочет от жизни. Выставка «Верьте себе!» - своего рода современная интерактивная библиотека под открытым небом, состоящая из 34 томов-тумб. Каждый из разделов рассказывает посетителям малоизвестные и интересные истории из жизни Льва Николаевича. О его становлении как великого мыслителя, мучительных размышлениях о поиске смысла жизни, раскрывает подробности его личной и семейной жизни. На выставке можно узнать о том, каким Левушка был в 18 лет и каким стал в 50, а также о том, что значило в его жизни таинственное число 28. Начав читать информацию, размещенную в одном из разделов, хочешь идти дальше и дальше, осилить все тома, чтобы узнать как можно больше о сложной и многогранной жизни писателя. А внимательно изучая каждый из томов, будто теряешься во времени, ощущая возможность максимально приблизиться к гению Толстого.Все разделы по-своему интересны и занимательны, однако лично для меня открытием стал том под названием «Студент». Наверное, потому, что сама являюсь студенткой Казанского федерального университета. Оказывается, уже в студенческие годы - в 18 лет (!) - у Толстого складывается свое видение системы образования, смысл которого - в формировании у молодежи умения мыслить. В этом возрасте Лев Николаевич задумывается о самодисциплине, начинает планировать свое время, заводит «Журнал ежедневных занятий». Свои планы первокурсник-юрист расписывал на каждый день буквально по часам. Делил их на два столбца, где в первом записывал занятия, а во втором давал в конце дня оценку по итогам сделанной работы. Например, «исполнил с точностью», «исполнил не совсем» или «ничего - помешали» и даже «проспал».Поразили и правила жизни юного Льва Толстого. На 6 тетрадных листах будущий знаменитый писатель обозначил для себя принципы, которые направлены на развитие воли, работоспособности, памяти и умственных способностей. Эти правила настолько универсальны, что актуальны и поныне, поскольку полезны для всех.В одном из томов узнаем, что хотя Толстой иронически относился к предрассудкам, число 28 считал в своей жизни символичным. Дело в том, что все самые важные события так или иначе связаны с этим числом. Лев Николаевич родился 28 августа 1828 года, 28 мая 1856 года цензура дала разрешение на издание его первой книги с повестями «Детство» и «Отрочество», 28 июня родился его первый сын Сергей. И это лишь небольшая часть всех фактов, связанных с символической цифрой. Экспозиция «Верьте себе!» даже одним своим названием призывает посетителей к чему-то высокому. В данном случае предлагает погрузиться в сложнейший мир Толстого, узнать о становлении выдающегося гения и открыть для себя что-то новое из его философии.