Бизнесвумен Татарстана обменялись опытом

Планировалось, что форум посетят 250 представительниц бизнеса, но фактически в конференц-зале собралось около 300 успешных женщин не только Татарстана, но и из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.На открытии форума с приветственным словом выступила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.- В мире всегда неизменны две позиции - семья и перемены. И мы с вами - основа семьи и перемен, - заметила она.Работа форума началась с торжественной церемонии подписания соглашений. Президент ТРОО «Деловые женщины Татарстана» Лиана Саетова заключила соглашения о сотрудничестве с президентом общественной организации «Деловые женщины России» Натальей Костиной, председателем Союза деловых женщин Республики Марий Эл Оксаной Татариновой, депутатом Рязанской городской Думы Инной Орешиной и руководителем азербайджанского филиала Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Санией Альмяшевой.- Мы очень тесно сотрудничаем с Лианой Саетовой по разным направлениям деятельности и сегодня пошли на сближение. То, что в этом году форум посвящен сфере IT-технологий, - это очень актуально, - сказала Наталья Костина.- В рамках сотрудничества будем затрагивать две темы, актуальные для наших республик: социальное предпринимательство и инвестиционные проекты. Я как мама четверых детей могу сказать, что женщина может совмещать семью и бизнес, - подчеркнула председатель Союза деловых женщин Республики Марий Эл Оксана Татаринова.V форум деловых женщин Республики Татарстан проходил в формате workshop с тематическими секциями, мастер-классами и решением бизнес-кейсов.- Сегодня мы ожидаем положительные эмоции женщин, чтобы они были заряжены на новые проекты, высоты. Деловая женщина - та, которая умеет совмещать семью, бизнес, детей и себя. Пока женщины слабо вовлечены в IT-сферу, поэтому мы пригласили их сегодня, чтобы с ней познакомить, - отметила президент ТРОО «Деловые женщины Татарстана» Лиана Саетова.Перед участниками форума выступили эксперты в области консалтинга, блокчейна и сферы IT-технологий. В числе почетных гостей была известный психолог, лидер общественного движения «Плеяда» Лариса Ренар.- Прежде всего мы встречаемся, чтобы вдохновиться, познакомиться, увидеть новые идеи и поделиться секретами своего успеха. Замечательно, что на форуме собрались представители разных субъектов: в этом объединение и расширение возможностей. Когда женщина соединяет семью и бизнес, то может переносить свои открытия из одной сферы в другую. В этом балансе и есть гармония, развитие, успех женщины, - подчеркнула Лариса Ренар.- Форум объединяет молодых женщин, которые только стоят у истоков своей профессиональной деятельности, и тех, кто уже добился значительных успехов. Считаю, что те, кто уже имеет опыт, мудрость, воодушевляют молодых женщин. Такое сочетание помогло многим из них добиться успеха. Мы все друг другу бескорыстно помогаем, советуем. Я лично со многими подружилась. И мы встречаемся не только по деловым вопросам, но и просто чтобы отметить какие-то праздники. Сегодня на форуме много новых лиц, это говорит о том, что в наши ряды вливаются новые женщины, - заметила председатель совета Банковской ассоциации Татарстана Людмила Китайцева.V форум деловых женщин РТ позволил бизнесвумен республики завести новые знакомства, разобраться в технологиях SMM и продвижения своих проектов в социальных сетях, подобрать точки соприкосновения с партнерами из Китая, а также найти новые инструменты инвестиций в сфере блокчейна.