Чемпионат мира по профмастерству в столице РТ примет более 1600 конкурсантов

На данный момент на участие в 45-м мировом первенстве WorldSkills Kazan 2019 заявились 66 стран. Для сравнения, на чемпионате мира в Абу-Даби в 2017 году их было 63. Количество заявленных участников уже сейчас на 30% превосходит показатель мероприятия в ОАЭ - 1630 конкурсантов будут соревноваться на чемпионате мира в Казани (против 1251 в Абу-Даби). Также выросло и число экспертов - 1507 человек (в 2017 году - 1188), сообщает пресс-служба WorldSkills Russia.Основной перечень компетенций включает 56 профессий - на 10% больше по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Помимо основных компетенций чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills и для юных участников до 16 лет WorldSkills Junior.Генеральная ассамблея WorldSkills International - это глобальная платформа для стратегического развития движения WorldSkills, которая включает в себя заседания представителей всех 79 стран-членов WorldSkills International. Россию на съезде представляют делегации WorldSkills Russia во главе с генеральным директором союза «Ворлдскиллс Россия» Робертом Уразовым и WorldSkills Kazan 2019 во главе с руководителем проекта WSC2019 АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмилем Губайдуллиным.В рамках Генеральной ассамблеи в Амстердаме также была официально представлена 79-я вступившая в движение страна - Бангладеш. Делегатам со всего мира была представлена Деревня Универсиады, которая примет участников первенства в следующем году, а также система аккредитации участников. В свою очередь Китай рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира в 2021 году - эстафету WorldSkills Competition ему передаст Казань.Казань - мировая столица профессионального мастерства в 2019 году. В ней состоится главное международное событие - 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019. Право на его проведение столица Татарстана получила 10 августа 2015 года на Генеральной ассамблее WorldSkills International (WSI) по результатам голосования всех стран-членов движения, опередив Париж и Шарлеруа.Чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Его основные задачи - привлечь внимание общества к развитию профессиональных навыков, повысить их популярность и создать условия для получения высоких профессиональных стандартов. Для представителей разных профессий эти соревнования сопоставимы с Олимпийскими играми. Ожидается, что в чемпионате в Казани примут участие более 1600 конкурсантов из 66 стран мира, которые будут соревноваться более чем в 66 компетенциях.