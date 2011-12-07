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Подростки, играя со спичками, подожгли иномарку

Инцидент произошел в Казани во вторник днем.
Два 12-летних подростка в столице РТ случайно подожгли иномарку, сообщает ИА «Татар-информ». Легковушка загорелась во вторник днем на улице Батыршина. По предварительной версии, подростки играли со спичками, но огонь перекинулся на автомобиль. Иномарку успели потушить до прибытия пожарных.
КВ
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