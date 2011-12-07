После 14 лет реконструкции открылась четырехполосная трасса Казань - Набережные Челны

В Татарстане после завершения реконструкции ввели в эксплуатацию три участка федеральной автодороги М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов.Торжественная церемония ввода в эксплуатацию трех участков трассы М7 общей протяженностью 31 км состоялась сегодня на 879-м км в Рыбно-Слободском районе республики. Реконструкция проводилась с 856-го по 868-й км, с 868-го по 878-й км и с 878-го по 888-й км. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в совокупности они составляют самый протяженный участок, который вводится в этом году после реконструкции на федеральных автодорогах в России. Сметная стоимость объектов оценивается в 7,7 млрд рублей.«Я впервые побывал на этой дороге в 2004 году. Помню, как тогда говорили с первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым: “Неужели когда-то мы мечту жителей Татарстана осуществим?”. Но вот видите, мечта осуществилась. Это не просто дорога, это жизнь, потому что здесь все сделано для водителей, которые в пути находятся сутками, чтобы они могли отдохнуть, заправить машину, безопасно проехать. Это очень важно, потому что вы знаете, какая здесь была ситуация с безопасностью движения», — сказал на церемонии открытия помощник Президента России Игорь Левитин.Он подчеркнул, что эта автодорога важна не только для Татарстана. «Здесь будут провозить грузы транзитом через республику», — отметил Левитин.Дорожникам, которые проводили реконструкцию, он пообещал, что без работы они не останутся. «Президентом республики утверждена программа по развитию транспортной инфраструктуры до 2024 года. И один из проектов — строительство высокоскоростной дороги Москва — Казань. Вам работы будет много», — заявил помощник Президента РФ.«Это была мечта, как мост через Каму. Но работы над этой дорогой были более сложными. Мы помним, как они проводились. Сегодня же эта автодорога стала безопасной для перемещения. И она важна не только для республики. Две крупные агломерации, одни из крупнейших промышленных агломераций страны, — Казанская и Набережночелнинская — соединены вот такой дорогой. Раньше мы завидовали дорогам Америки и Европы, но сегодня у нас даже лучше», — добавил Президент Татарстана Рустам Минниханов.В торжественной церемонии также приняли участие руководитель Росавтодора Андрей Костюк, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов и другие официальные лица. Первым по открытому участку дороги проехал первый «КАМАЗ», произведенный на заводе в Набережных Челнах.Работы по реконструкции трех участков автодороги М7 от Казани до Набережных Челнов начались в мае 2014 года и завершились в октябре 2018-го. В результате расширена проезжая часть трассы с двух до четырех полос движения. Теперь автодорога от Казани до Набережных Челнов полностью соответствует параметрам первой технической категории.Для увеличения срока службы верхний слой дорожного покрытия выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Построено пять отнесенных левоповоротных петель и 12 съездов, которые позволят автомобилистам совершать маневры, не создавая аварийных ситуаций. Для разделения встречных потоков на участках установлено около 27 км металлического барьерного ограждения. Кроме того, появилось более 500 дорожных знаков и 2 тыс. сигнальных столбиков, а также почти 6 км линий наружного освещения.Существующая интенсивность движения — около 18 тыс. автомобилей в сутки. Предполагается, что до 2031 года она составит свыше 25 тыс. автомобилей в сутки. В целом пропускная способность дороги после реконструкции повысилась до 40 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.Реконструкция наиболее напряженной транспортной магистрали Татарстана велась несколько лет. В 2009 году на 828-м км М7 «Волга» была сдана в эксплуатацию двухуровневая развязка, позволившая обеспечить непрерывное движение на пересечении федеральной трассы и выезда из Казани. В 2013-м завершена реконструкция моста через Вятку. А с 2009-го по 2011 год реконструировано 39 км трассы, с 2014-го по 2015-й — 43,3 км.В прошлом году в эксплуатацию введены два участка автодороги: с 888-го по 901-й км и с 941-го по 957-й км общей протяженностью 30 км.Протяженность трассы М7 «Волга» в границах Татарстана составляет 430,206 км, а участка автодороги от Казани до Набережных Челнов — 220 км.