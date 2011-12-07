Президент РТ о реконструкции трассы Казань – Набережные Челны: Это была мечта, как мост через Каму

Сегодня в Татарстане торжественно открыли после реконструкции три участка федеральной автодороги М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов общей протяженностью 31 км. Присутствующий на церемонии открытия Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что реконструкция трассы «была мечтой, как мост через Каму».«Это была мечта, как мост через Каму. Но работы по этой дороге были более сложными», — сказал Президент РТ.В беседе с журналистами он признался, что «о дорогах такого стандарта даже не мечтали». «Когда мы были за границей, то поражались таким подходам, — добавил Рустам Минниханов. — Это самая главная трасса нашей республики. Мы помним, что здесь было много аварий, но уже сегодня ситуация намного улучшилась. Самое главное, что весь проект по участкам трассы М7 реализован нашими строителями. Надеемся на то, что транспортная инфраструктура страны, в том числе и республики, будет одной из лучших».Он также подчеркнул, что у Татарстана еще немало планов по дорожному строительству, и они будут реализованы. «У нас есть еще несколько важных трасс в сторону Китая, М5, М7, обход и выход на Нижнекамск и Набережные Челны. Все наши заявки в работе. Планы большие, и они будут реализованы», — заключил Президент РТ.