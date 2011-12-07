Команда из Челнов победила в суперфинале VR-хакатона «Технология будущего – сегодня»

Команда Simple VR детского технопарка «Кванториум» из Набережных Челнов победила в суперфинале масштабного VR-хакатона «Технологии будущего — сегодня», сообщает пресс-служба минцифры РТ.

«Участники команды — Арсений Михеев, Андрей Карабаев, Андрей Мясников и Никита Заставный — разработали целый комплекс виртуальных симуляций, позволяющий построить учебный процесс во время карантина/самоизоляции. В награду они получат специальные призы: шлемы виртуальной реальности HTC Vive Focus», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего в ИТ-соревновании участвовали 250 команд, из которых только 77 прошли в отборочный этап. В суперфинале сразились всего 11 команд.