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В Татарстане за 2020 год построили 56 км и отремонтировали 372 км региональных дорог, сообщил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.
«Наша республика — в числе лидеров по выполнению планов на текущий год. Так, уже отремонтировали 254 км дорог и ликвидировали 101 место концентрации ДТП», — также отметил министр.
В населенных пунктах отремонтировано 990 объектов дорожно-уличной сети общей протяженностью 574 км.
Кроме того, в республике продолжается работа над реконструкцией трассы М7 от Чувашии до Иннополиса. В этом году здесь планируется отремонтировать 82 км дорог.
В этом году дорожные службы обустроили 52 подъезда к семейным фермам, животноводческим хозяйствам и садам (общая протяженность 36 км). Введены в эксплуатацию два путепровода на ул. Южная (Нижнекамск). Отремонтированы 11 подъездов к детским лагерям (16 км), построены дороги к 6 населенным пунктам.