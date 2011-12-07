В Татарстане за 2020 год построили 56 км и отремонтировали 372 км региональных дорог, сообщил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«Наша республика — в числе лидеров по выполнению планов на текущий год. Так, уже отремонтировали 254 км дорог и ликвидировали 101 место концентрации ДТП», — также отметил министр.

В населенных пунктах отремонтировано 990 объектов дорожно-уличной сети общей протяженностью 574 км.

Кроме того, в республике продолжается работа над реконструкцией трассы М7 от Чувашии до Иннополиса. В этом году здесь планируется отремонтировать 82 км дорог.

В этом году дорожные службы обустроили 52 подъезда к семейным фермам, животноводческим хозяйствам и садам (общая протяженность 36 км). Введены в эксплуатацию два путепровода на ул. Южная (Нижнекамск). Отремонтированы 11 подъездов к детским лагерям (16 км), построены дороги к 6 населенным пунктам.