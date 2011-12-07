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61 новый случай заражения COVID-19 зафиксировали в Татарстане за минувшие сутки

Девятерых госпитализировали, 52 – получают лечение на дому.

В Татарстане по состоянию на 17 ноября текущего года зарегистрировано 9 366 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 61 новый случай. Девятерых госпитализировали, 52 – получают лечение на дому. Всего выздоровело 8 223 человека, в том числе 49 — за прошедшие сутки.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что врачи Татарстана констатировали 123 случая смерти от COVID-19.

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