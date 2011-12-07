Аэропорт Казани признан одним из самых безопасных в России

Казанский аэропорт занял второе место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».

По словам гендиректора воздушной гавани Сергея Романцова, вопросы обеспечения авиационной и транспортной безопасности являются для сотрудников абсолютными приоритетами. Поэтому персонал проходит повышение квалификации, а системы безопасности в аэропорту постоянно совершенствуются.

Как отметил его заместитель Александр Пашкеев, несмотря на пандемию в текущем году было реализовано несколько проектов, включающих передовые технические решения. Речь идёт об установке камер видеонаблюдения и аудиофиксация в помещениях для оформления, приёма и выдачи оружия, а также на посту, обеспечивающем пропуск автотранспорта.

Кроме того, на всех КПП установлены биометрические устройства с определением соответствия по отпечаткам пальцев обладателя пропуска. Также приобретены четыре сертифицированных детектора паров взрывчатых веществ – «Заслон-М» и «М-ИОН».